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‪المبطي".. السعودي الأول في بطولة "قفز السعودية"

أصبح الفارس خالد المبطي أول فارس سعودي يُتوَّج بالمركز الأول في بطولة "قفز السعودية" التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية"FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية؛ إذ خطف لقب الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، بزمن 61.52 ثانية متقدمًا على الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والأردني إبراهيم بشارت المصنف رقم 147 عالميًّا، وفرسان عالميين مصنفين ضمن قائمة أفضل 300 فارس وفارسة عالميًّا.

وقال المبطي: "حقيقة كنت متفائلاً جدًّا بتحقيق مركز في هذه الجولة، وطموحي كان كبيرًا، ولاسيما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، في رياضة تجد دعم سيدي ولي العهد الشخصي مثل كل رياضات الوطن؛ ما جعلها محط أنظار العالم، ثم بمتابعة وزير الرياضة، وكذلك رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الحريصَين كل الحرص على تفوق ونجاح الفرسان السعوديين في المحافل الدولية؛ وأهديهم هذا الإنجاز الكبير. ولا أنسى أيضًا دعاء والدي، وكذلك دعم الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير لي شخصيًّا".

وشدد المبطي على أن مشاركة الفرسان العالميين معه في الشوط نفسه لم يزده إلا إصرارًا أن يكون من الفرسان المتقدمين في هذا السباق. وقال: "لم أشعر بالرهبة، بل خلق فيَّ روح الانتصار؛ ليكون وطني في المقدمة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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‪المبطي".. السعودي الأول في بطولة "قفز السعودية"
سبق

أصبح الفارس خالد المبطي أول فارس سعودي يُتوَّج بالمركز الأول في بطولة "قفز السعودية" التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية"FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية؛ إذ خطف لقب الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، بزمن 61.52 ثانية متقدمًا على الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والأردني إبراهيم بشارت المصنف رقم 147 عالميًّا، وفرسان عالميين مصنفين ضمن قائمة أفضل 300 فارس وفارسة عالميًّا.

وقال المبطي: "حقيقة كنت متفائلاً جدًّا بتحقيق مركز في هذه الجولة، وطموحي كان كبيرًا، ولاسيما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، في رياضة تجد دعم سيدي ولي العهد الشخصي مثل كل رياضات الوطن؛ ما جعلها محط أنظار العالم، ثم بمتابعة وزير الرياضة، وكذلك رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الحريصَين كل الحرص على تفوق ونجاح الفرسان السعوديين في المحافل الدولية؛ وأهديهم هذا الإنجاز الكبير. ولا أنسى أيضًا دعاء والدي، وكذلك دعم الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير لي شخصيًّا".

وشدد المبطي على أن مشاركة الفرسان العالميين معه في الشوط نفسه لم يزده إلا إصرارًا أن يكون من الفرسان المتقدمين في هذا السباق. وقال: "لم أشعر بالرهبة، بل خلق فيَّ روح الانتصار؛ ليكون وطني في المقدمة".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
08:55 PM

‪المبطي".. السعودي الأول في بطولة "قفز السعودية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبح الفارس خالد المبطي أول فارس سعودي يُتوَّج بالمركز الأول في بطولة "قفز السعودية" التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية"FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية؛ إذ خطف لقب الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، بزمن 61.52 ثانية متقدمًا على الفارس السويدي بيدير فريدريكسون المصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز، والأردني إبراهيم بشارت المصنف رقم 147 عالميًّا، وفرسان عالميين مصنفين ضمن قائمة أفضل 300 فارس وفارسة عالميًّا.

وقال المبطي: "حقيقة كنت متفائلاً جدًّا بتحقيق مركز في هذه الجولة، وطموحي كان كبيرًا، ولاسيما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، في رياضة تجد دعم سيدي ولي العهد الشخصي مثل كل رياضات الوطن؛ ما جعلها محط أنظار العالم، ثم بمتابعة وزير الرياضة، وكذلك رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الحريصَين كل الحرص على تفوق ونجاح الفرسان السعوديين في المحافل الدولية؛ وأهديهم هذا الإنجاز الكبير. ولا أنسى أيضًا دعاء والدي، وكذلك دعم الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير لي شخصيًّا".

وشدد المبطي على أن مشاركة الفرسان العالميين معه في الشوط نفسه لم يزده إلا إصرارًا أن يكون من الفرسان المتقدمين في هذا السباق. وقال: "لم أشعر بالرهبة، بل خلق فيَّ روح الانتصار؛ ليكون وطني في المقدمة".

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