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جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة

منذ بدء المغادرة وحتى نهاية يوم أمس ووفق آخر الإحصاءات

نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.

وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة
سبق

نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.

وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
06:27 PM

جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة

منذ بدء المغادرة وحتى نهاية يوم أمس ووفق آخر الإحصاءات

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
1,791

نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.

وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,096

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