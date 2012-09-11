وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".

نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.

جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة عمر السبيعي سبق 2019-09-11 نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء. وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 06:27 PM

جوًّا وبرًّا وبحرًا.. "الجوازات" تكشف عدد الحجاج المغادرين للمملكة منذ بدء المغادرة وحتى نهاية يوم أمس ووفق آخر الإحصاءات





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نَشَرت المديرية العامة للجوازات إحصائية قالت بأنها لأعداد الحجاج المغادرين لبلدانهم عبر منافذ المملكة؛ حتى يوم أمس الثلاثاء.

وقالت في إحصائية نشرتها: إن "إجمالي عدد الحجاج المغادرين 1.719.844 حاجًا، سافر منهم جوًا 1.608.422 حاجًا، بينما سافر برًا 94.305 حاجًا، وكانت الحصيلة الأقل للمسافرين بحرًا بعدد 17.117 حاجًا".