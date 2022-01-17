فريق طبي بمكة ينقذ مريضة من فقدان البصر بعد مضاعفات تسبب بها مستشفى خاص

أجريت لها عملية منظار عبر الأنف لتخفيض ضغط العين وإزالة التجمعات الصديدية

نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 36 سنة من فقدان النظر.

وتفصيلاً، أوضح الفريق الطبي المعالج والذي قام بإجراء العملية أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من انتفاخ في العين اليمنى وآلام شديدة وعدم مقدرة تحديد الضوء وفقدان للنظر نتيجة تعرض المريضة لمضاعفات بعد أن أجرت عملية للأنف في مستشفى خاص حيث استدعت الحالة الدخول للعمليات كحالة طارئة لإجراء عملية بالمنظار عبر الأنف وتم إجراء العملية وتخفيض ضغط العين وإزالة التجمعات الصديدية.

وأشار الفريق الطبي إلى أنه بعد العملية تم إعطاء المريضة المضادات الحيوية والعلاجات المساعدة لمدة أسبوع كامل وبعد توفيق الله تم نجاح العملية واستعادة النظر للمريضة بشكل كامل وخرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة كما بين أن هذه العملية تعتبر من العمليات الدقيقة وفي مناطق حساسة.

ومن جهة أخرى، قال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني، إن قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة يعد من الأقسام الرائدة في هذا المجال نتيجة الدعم الكامل الذي يحظى به المستشفى من حكومتنا الرشيدة أيدها الله والتي تسعى دائماً لتوفير كل الإمكانيات في سبيل تقدم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام، مقدماً شكره وامتنانه للفريق الطبي الذي أجرى العملية وعلى هذا الإنجاز الطبي وهو دليل واضح على ما يضمه هذا الصرح الطبي التخصصي بأم القرى من كوادر طبية مؤهلة علمية وعملية في كافة المجالات.