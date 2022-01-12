النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرميان : "معادن" تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.. الإيرادات تضاعف 10 مرات

قال: السعودية تعيد صياغة مستقبل قطاع "التعدين" ونركّز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين ياسر الرميان، اليوم، أن "معادن" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولي" المقام في الرياض، إن إيرادات معادن تضاعفت 10 مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "كثير من الصناعات يعتمد على التعدين، حيث إن صناعاته تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد".

واختتم حديثه بالقول: السعودية تعيد صياغة مستقبل القطاع ونركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع.

وكشف الوزير أن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، ووضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرميان : "معادن" تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.. الإيرادات تضاعف 10 مرات
سبق

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين ياسر الرميان، اليوم، أن "معادن" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولي" المقام في الرياض، إن إيرادات معادن تضاعفت 10 مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "كثير من الصناعات يعتمد على التعدين، حيث إن صناعاته تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد".

واختتم حديثه بالقول: السعودية تعيد صياغة مستقبل القطاع ونركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع.

وكشف الوزير أن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، ووضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:20 AM

الرميان : "معادن" تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.. الإيرادات تضاعف 10 مرات

قال: السعودية تعيد صياغة مستقبل قطاع "التعدين" ونركّز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
806

أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتعدين ياسر الرميان، اليوم، أن "معادن" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وقال خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولي" المقام في الرياض، إن إيرادات معادن تضاعفت 10 مرات في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "كثير من الصناعات يعتمد على التعدين، حيث إن صناعاته تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة وستغير المشهد".

واختتم حديثه بالقول: السعودية تعيد صياغة مستقبل القطاع ونركز عليه لتحقيق أهداف رؤية 2030.

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع.

وكشف الوزير أن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، ووضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة