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جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه

بعد شهر على اختفائه.. ودعوات لتكثيف البحث عنه

دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.

وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

مفقود جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه
سبق

دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.

وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
10:38 PM

جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه

بعد شهر على اختفائه.. ودعوات لتكثيف البحث عنه

A A A
فهد كاملي - جازان
8
18,251

دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.

وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806

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