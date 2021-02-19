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المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي بنظيره الباكستاني

جرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمندوب جمهورية باكستان الدائم لدى المنظمة السفير رضوان سعيد شيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه.

واستعرض المندوب الباكستاني جهود بلاده في سبيل إنجاح استضافتها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة في دورته القادمة الـ48 بجمهورية باكستان، متناولاً برامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وموضوع الإسلاموفوبيا، معرباً عن تقدير حكومة باكستان والشعب الباكستاني للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وحتى اليوم كونها دولة المقر.

من جهته أكد الدكتور السحيباني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في جميع الموضوعات والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة، منوهاً بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وتحقيق المصالح المشتركة، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدما إلى الأمام والارتقاء.

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المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي بنظيره الباكستاني
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمندوب جمهورية باكستان الدائم لدى المنظمة السفير رضوان سعيد شيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه.

واستعرض المندوب الباكستاني جهود بلاده في سبيل إنجاح استضافتها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة في دورته القادمة الـ48 بجمهورية باكستان، متناولاً برامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وموضوع الإسلاموفوبيا، معرباً عن تقدير حكومة باكستان والشعب الباكستاني للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وحتى اليوم كونها دولة المقر.

من جهته أكد الدكتور السحيباني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في جميع الموضوعات والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة، منوهاً بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وتحقيق المصالح المشتركة، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدما إلى الأمام والارتقاء.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
04:16 PM

المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي بنظيره الباكستاني

جرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمندوب جمهورية باكستان الدائم لدى المنظمة السفير رضوان سعيد شيخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه.

واستعرض المندوب الباكستاني جهود بلاده في سبيل إنجاح استضافتها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة في دورته القادمة الـ48 بجمهورية باكستان، متناولاً برامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وموضوع الإسلاموفوبيا، معرباً عن تقدير حكومة باكستان والشعب الباكستاني للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وحتى اليوم كونها دولة المقر.

من جهته أكد الدكتور السحيباني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في جميع الموضوعات والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة، منوهاً بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وتحقيق المصالح المشتركة، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدما إلى الأمام والارتقاء.

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