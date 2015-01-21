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اقتداء بسنة النبي .. المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالحرم

في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها

أدَّى المصلون في المسجد الحرام، اليوم، بعد صلاة الفجر، صلاة خسوف القمر، اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في أجواءٍ إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعةً متضرعةً لبارئها راجين مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته إقبال المصلين وسط تكامل الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وبعد انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين والزوّار والعمّار، على تقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، والتمسُّك بكتابه وبمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

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اقتداء بسنة النبي .. المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالحرم
سبق

أدَّى المصلون في المسجد الحرام، اليوم، بعد صلاة الفجر، صلاة خسوف القمر، اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في أجواءٍ إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعةً متضرعةً لبارئها راجين مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته إقبال المصلين وسط تكامل الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وبعد انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين والزوّار والعمّار، على تقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، والتمسُّك بكتابه وبمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:35 AM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:23 PM

اقتداء بسنة النبي .. المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالحرم

في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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9,414

أدَّى المصلون في المسجد الحرام، اليوم، بعد صلاة الفجر، صلاة خسوف القمر، اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في أجواءٍ إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعةً متضرعةً لبارئها راجين مغفرته وعفوه ورضاه.

وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته إقبال المصلين وسط تكامل الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وبعد انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين والزوّار والعمّار، على تقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، والتمسُّك بكتابه وبمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة.

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