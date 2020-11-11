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مرور الباحة يُعيد فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها بسبب الأمطار

إغلاقها 6 ساعات احترازياً وأعيد فتحها بعد التأكد من جاهزيتها

أعدت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة حزنة لمرتادي الطريق، بعد إغلاقها لقرابة ست ساعات مساء اليوم، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها المنطقة.

وقامت دوريات الأمن والسلامة المرورية بتمشيط العقبة والوقوف عليها والتأكد من خلوها؛ ما قد يتسبب بأضرار لمستخدميها، وتقييم الوضع، من ثم السماح للمركبات باستخدامها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الباحة يُعيد فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها بسبب الأمطار
سبق

أعدت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة حزنة لمرتادي الطريق، بعد إغلاقها لقرابة ست ساعات مساء اليوم، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها المنطقة.

وقامت دوريات الأمن والسلامة المرورية بتمشيط العقبة والوقوف عليها والتأكد من خلوها؛ ما قد يتسبب بأضرار لمستخدميها، وتقييم الوضع، من ثم السماح للمركبات باستخدامها.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:01 PM

مرور الباحة يُعيد فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها بسبب الأمطار

إغلاقها 6 ساعات احترازياً وأعيد فتحها بعد التأكد من جاهزيتها

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أحمد العبدالله - الباحة
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1,365

أعدت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة حزنة لمرتادي الطريق، بعد إغلاقها لقرابة ست ساعات مساء اليوم، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها المنطقة.

وقامت دوريات الأمن والسلامة المرورية بتمشيط العقبة والوقوف عليها والتأكد من خلوها؛ ما قد يتسبب بأضرار لمستخدميها، وتقييم الوضع، من ثم السماح للمركبات باستخدامها.

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