مرور الباحة يُعيد فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها بسبب الأمطار

إغلاقها 6 ساعات احترازياً وأعيد فتحها بعد التأكد من جاهزيتها

أعدت إدارة مرور منطقة الباحة فتح عقبة حزنة لمرتادي الطريق، بعد إغلاقها لقرابة ست ساعات مساء اليوم، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها المنطقة.

وقامت دوريات الأمن والسلامة المرورية بتمشيط العقبة والوقوف عليها والتأكد من خلوها؛ ما قد يتسبب بأضرار لمستخدميها، وتقييم الوضع، من ثم السماح للمركبات باستخدامها.