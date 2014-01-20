سرقة عامل آسيوي من أفريقيين بجدة والأجهزة الأمنية بالمرصاد

كانا على دراجة هوائية واعتديا عليه بضربه وأخذا هاتفه وهربا

تحقق الأجهزة الأمنية حول تعرض مقيم آسيوي لاعتداء بالضرب وسرقة هاتفه من قبل شخصين من جنسية أفريقية بحي البلد بجدة.

حيث أشارت المصادر أن بلاغًا ورد الجهات الأمنية من أحد المقيمين من الجنسية البنجلاديشية أنه أثناء كان يمشي يوم أمس بحي البلد بجدة، قام شخصان من جنسية أفريقية كانا على دراجة هوائية واعتديا عليه بضربه وأخذ هاتفه والهروب من الموقع.

وأكدت المصادر أنه وبعد متابعة وتحرٍ من قبل الجهات الأمنية تمت الإطاحة بأحدهم، وتسليمه للجهات المعنية لإكمال اللازم وإجراء المناسب حيال مثل هذه القضايا.