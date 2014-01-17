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"إغاثي الملك سلمان" ينعى استشهاد اثنين من خبراء "مسام" في الحديدة

أكد أن المملكة ستواصل تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام

نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استشهاد اثنين من الخبراء الذين يعملون في مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز، في بيان له، إنه خلال قيام قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله النازع عند الساعة 8:54 من صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 م بإزالة مخلّفات الألغام والذخائر الحوثية وقع انفجار أدى لاستشهادهما.

وقدم المركز خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين ولجميع خبراء وأعضاء ومنتسبي مشروع مسام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأهاب بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الحوثية الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.
وأكد أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل من خلال مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" ينعى استشهاد اثنين من خبراء "مسام" في الحديدة
سبق

نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استشهاد اثنين من الخبراء الذين يعملون في مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز، في بيان له، إنه خلال قيام قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله النازع عند الساعة 8:54 من صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 م بإزالة مخلّفات الألغام والذخائر الحوثية وقع انفجار أدى لاستشهادهما.

وقدم المركز خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين ولجميع خبراء وأعضاء ومنتسبي مشروع مسام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأهاب بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الحوثية الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.
وأكد أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل من خلال مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:33 PM

"إغاثي الملك سلمان" ينعى استشهاد اثنين من خبراء "مسام" في الحديدة

أكد أن المملكة ستواصل تطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استشهاد اثنين من الخبراء الذين يعملون في مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام بمنطقة الأكبر بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز، في بيان له، إنه خلال قيام قائد الفريق 27 مسام المهندس علي هادي راشد وعضو الفريق شعفل علي عبدالله النازع عند الساعة 8:54 من صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 م بإزالة مخلّفات الألغام والذخائر الحوثية وقع انفجار أدى لاستشهادهما.

وقدم المركز خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيدين ولجميع خبراء وأعضاء ومنتسبي مشروع مسام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأهاب بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الحوثية الانقلابية بنشر الألغام العشوائية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.
وأكد أن المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة ستواصل من خلال مشروع مسام تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة دون تهديدات أو مخاطر

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