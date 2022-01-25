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"الصناعة" تنفذ 1027 زيارة ميدانية للمنشآت خلال ديسمبر الماضي

للتأكّد من التزامها بالاشتراطات اللازمة ومتابعة التزامها بتوفير منتجات ذات جودة عالية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، تنفيذها لــ1027 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع المنطقة الشرقية بلغت 352 زيارة، و255 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفذت 213 زيارة على مصانع الرياض، و120 زيارة على مصانع منطقة القصيم.

كما نفذت الوزارة 47 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و12 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 11 زيارة على مصانع منطقة جازان، و9 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، و8 زيارات ميدانية لمصانع منطقة حائل.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية، الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة" تنفذ 1027 زيارة ميدانية للمنشآت خلال ديسمبر الماضي
سبق

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، تنفيذها لــ1027 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع المنطقة الشرقية بلغت 352 زيارة، و255 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفذت 213 زيارة على مصانع الرياض، و120 زيارة على مصانع منطقة القصيم.

كما نفذت الوزارة 47 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و12 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 11 زيارة على مصانع منطقة جازان، و9 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، و8 زيارات ميدانية لمصانع منطقة حائل.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية، الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

"الصناعة" تنفذ 1027 زيارة ميدانية للمنشآت خلال ديسمبر الماضي

للتأكّد من التزامها بالاشتراطات اللازمة ومتابعة التزامها بتوفير منتجات ذات جودة عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية، تنفيذها لــ1027 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع المنطقة الشرقية بلغت 352 زيارة، و255 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفذت 213 زيارة على مصانع الرياض، و120 زيارة على مصانع منطقة القصيم.

كما نفذت الوزارة 47 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و12 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 11 زيارة على مصانع منطقة جازان، و9 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، و8 زيارات ميدانية لمصانع منطقة حائل.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية، الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وتحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

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