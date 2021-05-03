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"البسامي": أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة

وصول أكثر من 7 آلاف معتمر عن طريق محطات القطار

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن إضافة محطة قطار الحرمين لمحطات النقل الأربع، والتي نقلت أكثر من سبعة آلاف معتمر إلى المنطقة المركزية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في مركز العمليات الموحدة 911 .

وأضاف اللواء البسامي أن العمل داخل محطات القطار عمل تكاملي، وذلك من خلال قراءة الباركود، ونقلهم إلى المنطقة المركزية مباشرة.

وأردف البسامي أن الخطط المرورية حققت أهدافها، وتم توزيع الحركة المرورية على كل المحاور، مبينًا أن الالتزام بتطبيق الخطط كان علامة فارقة لمشروع النقل المركزي، والذي سيكون نواة لانطلاق المشروع.

وأوضح اللواء البسامي أن أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة، وتم توسيع موقف الزاهر والجمرات، وما يتعلق بالمنطقة المركزية تم السماح بدخول مركبات الأجرة العامة والتطبيقات، ويتم قراءة الباركود بسهولة ويسر لوصولهم إلى المنطقة المركزية لإيصال سكان الفنادق بالمنطقة المركزية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البسامي": أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة
سبق

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن إضافة محطة قطار الحرمين لمحطات النقل الأربع، والتي نقلت أكثر من سبعة آلاف معتمر إلى المنطقة المركزية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في مركز العمليات الموحدة 911 .

وأضاف اللواء البسامي أن العمل داخل محطات القطار عمل تكاملي، وذلك من خلال قراءة الباركود، ونقلهم إلى المنطقة المركزية مباشرة.

وأردف البسامي أن الخطط المرورية حققت أهدافها، وتم توزيع الحركة المرورية على كل المحاور، مبينًا أن الالتزام بتطبيق الخطط كان علامة فارقة لمشروع النقل المركزي، والذي سيكون نواة لانطلاق المشروع.

وأوضح اللواء البسامي أن أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة، وتم توسيع موقف الزاهر والجمرات، وما يتعلق بالمنطقة المركزية تم السماح بدخول مركبات الأجرة العامة والتطبيقات، ويتم قراءة الباركود بسهولة ويسر لوصولهم إلى المنطقة المركزية لإيصال سكان الفنادق بالمنطقة المركزية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:46 AM

"البسامي": أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة

وصول أكثر من 7 آلاف معتمر عن طريق محطات القطار

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، عن إضافة محطة قطار الحرمين لمحطات النقل الأربع، والتي نقلت أكثر من سبعة آلاف معتمر إلى المنطقة المركزية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في مركز العمليات الموحدة 911 .

وأضاف اللواء البسامي أن العمل داخل محطات القطار عمل تكاملي، وذلك من خلال قراءة الباركود، ونقلهم إلى المنطقة المركزية مباشرة.

وأردف البسامي أن الخطط المرورية حققت أهدافها، وتم توزيع الحركة المرورية على كل المحاور، مبينًا أن الالتزام بتطبيق الخطط كان علامة فارقة لمشروع النقل المركزي، والذي سيكون نواة لانطلاق المشروع.

وأوضح اللواء البسامي أن أكثر من 800 ألف مركبة تدفقت على المواقف الأربعة، وتم توسيع موقف الزاهر والجمرات، وما يتعلق بالمنطقة المركزية تم السماح بدخول مركبات الأجرة العامة والتطبيقات، ويتم قراءة الباركود بسهولة ويسر لوصولهم إلى المنطقة المركزية لإيصال سكان الفنادق بالمنطقة المركزية.

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