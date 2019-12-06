"الجبير": إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد ممكناً تحمل عدوانيتها

أكد أنها تؤمن بتصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما اليوم: "ندعم حملة الضغط الأقسى، وأنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مضيفًا أنه: "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وعن الوضع في اليمن، قال الوزير الجبير: إن "الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مؤكدًا أن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن.

وتابع: أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن، وأن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران بشؤونه مدمر".

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال "الجبير": إن "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيًا كان الحزب الحاكم، وسنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معًا ضد الإرهاب".

وعن القضية الفلسطينية، أكد "الجبير" دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".

