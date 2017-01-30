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"أمانة لجنة مكافحة المخدرات" تعقد دورة عن "أساسيات القانون"

تضمنت التعريف بالأنظمة السعودية

عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دورة "أساسيات القانون والمدخل إلى الأنظمة السعودية"، قدمها مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية بالأمانة العامة، ماجد بن زيد الفياض.

ونظمت الأمانة، الدورة انطلاقًا من أهمية التثقيف والتوعية بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

حضر الدورة، كل منسوبي الأمانة العامة، وتم تقسيمها لثلاث مجموعات على أن تحضر كل مجموعة في يوم، مراعاة لعدم الإخلال بالواجبات والمهام اليومية للإدارات، إضافة للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تضمنت الدورة، عددًا من المحاور، أهمها: مفهوم النظام، والقانون والهدف والغاية منهما، والفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، وكذا الفرق بين القانون العام والخاص، إضافة إلى تعريف للسلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية والنظام المستند إليه.

كما تضمنت مراحل إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية والاختلاف بين الأدوات النظامية، إضافة إلى درجات التقاضي، واللوائح وسريان الأنظمة. واختتمت الدورة التثقيفية بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

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"أمانة لجنة مكافحة المخدرات" تعقد دورة عن "أساسيات القانون"
سبق

عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دورة "أساسيات القانون والمدخل إلى الأنظمة السعودية"، قدمها مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية بالأمانة العامة، ماجد بن زيد الفياض.

ونظمت الأمانة، الدورة انطلاقًا من أهمية التثقيف والتوعية بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

حضر الدورة، كل منسوبي الأمانة العامة، وتم تقسيمها لثلاث مجموعات على أن تحضر كل مجموعة في يوم، مراعاة لعدم الإخلال بالواجبات والمهام اليومية للإدارات، إضافة للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تضمنت الدورة، عددًا من المحاور، أهمها: مفهوم النظام، والقانون والهدف والغاية منهما، والفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، وكذا الفرق بين القانون العام والخاص، إضافة إلى تعريف للسلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية والنظام المستند إليه.

كما تضمنت مراحل إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية والاختلاف بين الأدوات النظامية، إضافة إلى درجات التقاضي، واللوائح وسريان الأنظمة. واختتمت الدورة التثقيفية بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:27 PM

"أمانة لجنة مكافحة المخدرات" تعقد دورة عن "أساسيات القانون"

تضمنت التعريف بالأنظمة السعودية

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فلاح الجوفان - الرياض
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عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دورة "أساسيات القانون والمدخل إلى الأنظمة السعودية"، قدمها مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية بالأمانة العامة، ماجد بن زيد الفياض.

ونظمت الأمانة، الدورة انطلاقًا من أهمية التثقيف والتوعية بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

حضر الدورة، كل منسوبي الأمانة العامة، وتم تقسيمها لثلاث مجموعات على أن تحضر كل مجموعة في يوم، مراعاة لعدم الإخلال بالواجبات والمهام اليومية للإدارات، إضافة للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تضمنت الدورة، عددًا من المحاور، أهمها: مفهوم النظام، والقانون والهدف والغاية منهما، والفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية، وكذا الفرق بين القانون العام والخاص، إضافة إلى تعريف للسلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية والنظام المستند إليه.

كما تضمنت مراحل إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية والاختلاف بين الأدوات النظامية، إضافة إلى درجات التقاضي، واللوائح وسريان الأنظمة. واختتمت الدورة التثقيفية بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

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