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بعد ساعات من تغريدة "الشفاء" لصديقه.. الموت يخطف الحكم "المقيطيب"

في منزله ببريدة مساء أمس

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام والإعلامي محمد بن صالح المقيطيب؛ في منزله ببريدة مساء أمس.

ومن عجائب القدر أن وفاة "المقيطيب"؛ جاءت بعد ساعات قليلة من تغريدة "الشفاء" لأحد أصدقائه المنوّمين في المستشفى، قائلاً: دعواتكم للأخ عبدالله الدخيل الله، الشهير بـ (أبوتركي) المحب واللاعب الرائدي المعروف، يرقد في تخصصي بريدة -شفاه الله وعافاه- والمسلمين، إثر وعكة صحية هذا الأسبوع، سلامات أيها الرجل الطيب.. تمنياتي لك بالشفاء العاجل.

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بعد ساعات من تغريدة "الشفاء" لصديقه.. الموت يخطف الحكم "المقيطيب"
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام والإعلامي محمد بن صالح المقيطيب؛ في منزله ببريدة مساء أمس.

ومن عجائب القدر أن وفاة "المقيطيب"؛ جاءت بعد ساعات قليلة من تغريدة "الشفاء" لأحد أصدقائه المنوّمين في المستشفى، قائلاً: دعواتكم للأخ عبدالله الدخيل الله، الشهير بـ (أبوتركي) المحب واللاعب الرائدي المعروف، يرقد في تخصصي بريدة -شفاه الله وعافاه- والمسلمين، إثر وعكة صحية هذا الأسبوع، سلامات أيها الرجل الطيب.. تمنياتي لك بالشفاء العاجل.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:32 PM

بعد ساعات من تغريدة "الشفاء" لصديقه.. الموت يخطف الحكم "المقيطيب"

في منزله ببريدة مساء أمس

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
8,333

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام والإعلامي محمد بن صالح المقيطيب؛ في منزله ببريدة مساء أمس.

ومن عجائب القدر أن وفاة "المقيطيب"؛ جاءت بعد ساعات قليلة من تغريدة "الشفاء" لأحد أصدقائه المنوّمين في المستشفى، قائلاً: دعواتكم للأخ عبدالله الدخيل الله، الشهير بـ (أبوتركي) المحب واللاعب الرائدي المعروف، يرقد في تخصصي بريدة -شفاه الله وعافاه- والمسلمين، إثر وعكة صحية هذا الأسبوع، سلامات أيها الرجل الطيب.. تمنياتي لك بالشفاء العاجل.

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