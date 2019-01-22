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جراحة نوعية لاستئصال ورم كيسي لمصابة بـ"كورونا" بمستشفى ثادق العام‎

السيدة الأربعينية وصلت إلى قسم الطوارئ.. تعاني من ألم حاد بالبطن

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى ثادق العام بمنطقة الرياض، في إجراء عملية جراحية نوعية، وذلك عندما قام باستئصال ورم كيسي ديرمويدي بالمبيض الأيمن لمواطنة أربعينية.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى سيدة أربعينية بقسم الطوارئ تعاني من ألم حاد بالبطن، ومصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور؛ قام الفريق الطبي بالكشف السريري الدقيق على المريضة وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تبين وجود ورم كيسي ديرمويدي في المبيض الأيمن، يحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وقام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريضة الصحي، وأدخلت المريضة ومن إجراء جراحة لاستئصال الورم الكيسي بحجم "١٤ سم طول و ١٠ سم عرض".

وتكللت جهود الفريق المعالج بنجاح، ودون حدوث مضاعفات، وأصبحت حالة المريضة مستقرة، وتستكمل علاجها في جناح التنويم الخاص بمرضى كوفيد19.

من جهته، قدّم مدير مستشفى محافظة ثادق العام الأخصائي أول ناصر بن سعد العصيمي شكره وتقديره للفريق الطبي وعلى رأسهم المدير الطبي وفريق عمله المكون من الدكتورة نهى والدكتورة هالة "أخصائيتي النساء" وطاقم العمليات من أخصائيين وفنيين والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، على لما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة المريضة.

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جراحة نوعية لاستئصال ورم كيسي لمصابة بـ"كورونا" بمستشفى ثادق العام‎
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى ثادق العام بمنطقة الرياض، في إجراء عملية جراحية نوعية، وذلك عندما قام باستئصال ورم كيسي ديرمويدي بالمبيض الأيمن لمواطنة أربعينية.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى سيدة أربعينية بقسم الطوارئ تعاني من ألم حاد بالبطن، ومصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور؛ قام الفريق الطبي بالكشف السريري الدقيق على المريضة وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تبين وجود ورم كيسي ديرمويدي في المبيض الأيمن، يحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وقام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريضة الصحي، وأدخلت المريضة ومن إجراء جراحة لاستئصال الورم الكيسي بحجم "١٤ سم طول و ١٠ سم عرض".

وتكللت جهود الفريق المعالج بنجاح، ودون حدوث مضاعفات، وأصبحت حالة المريضة مستقرة، وتستكمل علاجها في جناح التنويم الخاص بمرضى كوفيد19.

من جهته، قدّم مدير مستشفى محافظة ثادق العام الأخصائي أول ناصر بن سعد العصيمي شكره وتقديره للفريق الطبي وعلى رأسهم المدير الطبي وفريق عمله المكون من الدكتورة نهى والدكتورة هالة "أخصائيتي النساء" وطاقم العمليات من أخصائيين وفنيين والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، على لما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة المريضة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:55 PM

جراحة نوعية لاستئصال ورم كيسي لمصابة بـ"كورونا" بمستشفى ثادق العام‎

السيدة الأربعينية وصلت إلى قسم الطوارئ.. تعاني من ألم حاد بالبطن

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ذياب الشمري - الرياض
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1,571

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى ثادق العام بمنطقة الرياض، في إجراء عملية جراحية نوعية، وذلك عندما قام باستئصال ورم كيسي ديرمويدي بالمبيض الأيمن لمواطنة أربعينية.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى سيدة أربعينية بقسم الطوارئ تعاني من ألم حاد بالبطن، ومصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور؛ قام الفريق الطبي بالكشف السريري الدقيق على المريضة وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تبين وجود ورم كيسي ديرمويدي في المبيض الأيمن، يحتاج لتدخل جراحي عاجل.

وقام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريضة الصحي، وأدخلت المريضة ومن إجراء جراحة لاستئصال الورم الكيسي بحجم "١٤ سم طول و ١٠ سم عرض".

وتكللت جهود الفريق المعالج بنجاح، ودون حدوث مضاعفات، وأصبحت حالة المريضة مستقرة، وتستكمل علاجها في جناح التنويم الخاص بمرضى كوفيد19.

من جهته، قدّم مدير مستشفى محافظة ثادق العام الأخصائي أول ناصر بن سعد العصيمي شكره وتقديره للفريق الطبي وعلى رأسهم المدير الطبي وفريق عمله المكون من الدكتورة نهى والدكتورة هالة "أخصائيتي النساء" وطاقم العمليات من أخصائيين وفنيين والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، على لما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة المريضة.

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