بلدية ولجنة التعديات ببارق تستعيد 150 ألف متر مربع في "خبت آل حجري"

سيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها

واصلت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات إزالة الإحداثات من الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وبتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وتم استعادة 150 ألف متر مربع.

وبعد رصد مراقبي الأراضي ببلدية بارق إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وقفت مع لجنة التعديات لإزالتها بآليات البلدية، وتم استعادة أكثر من 150 ألف متر مربع.

تم إزالة العقوم الترابية صباح الأمس بتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وستستكمل من قبل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة وسيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها.

وكانت بلدية ولجنة التعديات ببارق قد استعادت 210 آلاف متر مربع من التعديات الأيام القليلة الماضية.