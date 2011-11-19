النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية ولجنة التعديات ببارق تستعيد 150 ألف متر مربع في "خبت آل حجري"

سيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها

واصلت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات إزالة الإحداثات من الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وبتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وتم استعادة 150 ألف متر مربع.

وبعد رصد مراقبي الأراضي ببلدية بارق إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وقفت مع لجنة التعديات لإزالتها بآليات البلدية، وتم استعادة أكثر من 150 ألف متر مربع.

تم إزالة العقوم الترابية صباح الأمس بتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وستستكمل من قبل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة وسيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها.

وكانت بلدية ولجنة التعديات ببارق قد استعادت 210 آلاف متر مربع من التعديات الأيام القليلة الماضية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية ولجنة التعديات ببارق تستعيد 150 ألف متر مربع في "خبت آل حجري"
سبق

واصلت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات إزالة الإحداثات من الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وبتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وتم استعادة 150 ألف متر مربع.

وبعد رصد مراقبي الأراضي ببلدية بارق إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وقفت مع لجنة التعديات لإزالتها بآليات البلدية، وتم استعادة أكثر من 150 ألف متر مربع.

تم إزالة العقوم الترابية صباح الأمس بتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وستستكمل من قبل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة وسيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها.

وكانت بلدية ولجنة التعديات ببارق قد استعادت 210 آلاف متر مربع من التعديات الأيام القليلة الماضية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:14 AM

بلدية ولجنة التعديات ببارق تستعيد 150 ألف متر مربع في "خبت آل حجري"

سيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها

A A A
عبدالعزيز الشهري - بارق
1
1,553

واصلت بلدية محافظة بارق ولجنة التعديات إزالة الإحداثات من الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، وبتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وتم استعادة 150 ألف متر مربع.

وبعد رصد مراقبي الأراضي ببلدية بارق إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية شرق الطريق العام بخبت آل حجري ومن أرض وزارة الدفاع غربي الطريق، وقفت مع لجنة التعديات لإزالتها بآليات البلدية، وتم استعادة أكثر من 150 ألف متر مربع.

تم إزالة العقوم الترابية صباح الأمس بتواجد قوة أمنية من شرطة بارق وستستكمل من قبل البلدية ولجنة التعديات في الأيام القادمة وسيتم استعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها.

وكانت بلدية ولجنة التعديات ببارق قد استعادت 210 آلاف متر مربع من التعديات الأيام القليلة الماضية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,678
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,965
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,604
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,521

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة