ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا

أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.