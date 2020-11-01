ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا
أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.
ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-01
أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:23 AM
ابتداءً من الخميس القادم .. بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة 4 أسابيع لمواجهة كورونا
أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "من دون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.