وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-23 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 10:06 AM

اخر تعديل 23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 02:36 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.