"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
الأرصاد
حالة الطقس
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-23
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
10:06 AM
اخر تعديل
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:36 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.