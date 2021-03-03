شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق
تم تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة لتحسين المظهر
نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.
شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق
عبدالرزاق البجاليسبق2021-03-03
نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:13 PM
شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق
تم تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة لتحسين المظهر
نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.