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شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق

تم تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة لتحسين المظهر

نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق
سبق

نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:13 PM

شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق

تم تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة لتحسين المظهر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
153

نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.

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