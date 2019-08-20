النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة

المواطن حميد بن براك الرشيدي يقدم أرضًا مساحتها 1500 متر مربع

تبرع أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل لـ20 مقعدًا تدريبيًّا للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، لأمير حائل هذا الدعم.

وقد تبرع المواطن حميد بن براك الرشيدي، بأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة؛ لاستثمارها لمدة ثلاث سنوات.

وكان أمير حائل قد رعى، مساء أمس، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والمجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

واستعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تَبَنّتها الجامعة منذ تأسيسها، إنجازاتها الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادرتها لخدمة الوطن والمجتمع.

وحضر الحفلَ الأميرُ منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة
سبق

تبرع أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل لـ20 مقعدًا تدريبيًّا للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، لأمير حائل هذا الدعم.

وقد تبرع المواطن حميد بن براك الرشيدي، بأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة؛ لاستثمارها لمدة ثلاث سنوات.

وكان أمير حائل قد رعى، مساء أمس، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والمجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

واستعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تَبَنّتها الجامعة منذ تأسيسها، إنجازاتها الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادرتها لخدمة الوطن والمجتمع.

وحضر الحفلَ الأميرُ منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
02:31 PM

أمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة

المواطن حميد بن براك الرشيدي يقدم أرضًا مساحتها 1500 متر مربع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
1
1,010

تبرع أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل لـ20 مقعدًا تدريبيًّا للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، لأمير حائل هذا الدعم.

وقد تبرع المواطن حميد بن براك الرشيدي، بأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة؛ لاستثمارها لمدة ثلاث سنوات.

وكان أمير حائل قد رعى، مساء أمس، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والمجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

واستعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تَبَنّتها الجامعة منذ تأسيسها، إنجازاتها الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادرتها لخدمة الوطن والمجتمع.

وحضر الحفلَ الأميرُ منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,113
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,953
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,904
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,102

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة