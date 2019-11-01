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تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الـ 7 مساءً .. "المدني" تدعو إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران؛ تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة، تستمر حتى الـ 7 مساءً.

من جهتهاـ دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

تنبيه الأرصاد رياح نشطة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران؛ تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة، تستمر حتى الـ 7 مساءً.

من جهتهاـ دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:16 PM

تنبيه "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الـ 7 مساءً .. "المدني" تدعو إلى اتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران؛ تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة، تستمر حتى الـ 7 مساءً.

من جهتهاـ دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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