النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"

يفتتح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم (بعد قليل)، أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء".

وكانت المملكة قد وجهت دعوات لحضور منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتان تُعقدان في الفترة ما بين 23 و 25 أكتوبر الجاري، لعدد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"
سبق

يفتتح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم (بعد قليل)، أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء".

وكانت المملكة قد وجهت دعوات لحضور منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتان تُعقدان في الفترة ما بين 23 و 25 أكتوبر الجاري، لعدد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
09:37 AM

بعد قليل ..ولي العهد يفتتح أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,063

يفتتح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم (بعد قليل)، أعمال منتدى مبادرة "السعودية الخضراء".

وكانت المملكة قد وجهت دعوات لحضور منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتان تُعقدان في الفترة ما بين 23 و 25 أكتوبر الجاري، لعدد من الرؤساء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي.

يُذكر أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,398
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,691
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة