أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81.63 دولارًا للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.8%

قلّص خام "نايمكس" خسائره خلال تعاملات الخميس، بعدما تراجع بأدنى 80 دولارًا، في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي ينعقد اليوم، ومع زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أكتوبر.

وتعقد "أوبك+" اجتماعًا في وقت لاحق اليوم، وتشير التوقعات إلى اتفاق المجموعة على تثبيت سياسة الإمدادات التي توصي بزيادة شهرية بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.4% عند 81.63 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% مسجلة 80.25 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت إلى 79.74 دولارًا للبرميل في وقت سابق من التداولات؛ وفقًا لوكالة "بلومبرج".