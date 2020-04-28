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في بيان توضيحي.. "الغذاء والدواء" تكشف حقيقة أن شراب "الفيمتو" يسبب السرطان

أكدت: جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول "شراب الفيمتو"، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت "الغذاء والدواء": إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

نص بيان "الغذاء والدواء":

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان توضيحي.. "الغذاء والدواء" تكشف حقيقة أن شراب "الفيمتو" يسبب السرطان
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول "شراب الفيمتو"، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت "الغذاء والدواء": إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

نص بيان "الغذاء والدواء":

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:58 PM

في بيان توضيحي.. "الغذاء والدواء" تكشف حقيقة أن شراب "الفيمتو" يسبب السرطان

أكدت: جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,700

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول "شراب الفيمتو"، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت "الغذاء والدواء": إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

نص بيان "الغذاء والدواء":

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