أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 720998 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392 حالة شفاء بعد تسجيل 1815 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9125 حالة.

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 1022 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-10 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 720998 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392 حالة شفاء بعد تسجيل 1815 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9125 حالة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 04:42 PM

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 1022 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 720998 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 705392 حالة شفاء بعد تسجيل 1815 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع الحالات إلى 9125 حالة.