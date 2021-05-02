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إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.534.855

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير: فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصًا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

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إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير: فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصًا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
06:32 PM

إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.534.855

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير: فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة؛ وفق "روسيا اليوم".

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصًا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

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