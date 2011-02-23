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الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني"

تُوفي فجر اليوم الثلاثاء وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق "أحمد زكي يماني"؛ (91 عاماً) في العاصمة البريطانية لندن، وستتم مواراة جثمانه في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة.

وُلد أحمد زكي يماني؛ في مكة المكرّمة عام 1930م، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، كما درس في جامعة نيويورك دراسات عليا في القانون، وتخرج في جامعة هارفارد، كلية الحقوق، كامبريدج، ماساتشيوستس، ويتحدث اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

في عام 1962م، تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى عام 1986م، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني"
سبق

تُوفي فجر اليوم الثلاثاء وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق "أحمد زكي يماني"؛ (91 عاماً) في العاصمة البريطانية لندن، وستتم مواراة جثمانه في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة.

وُلد أحمد زكي يماني؛ في مكة المكرّمة عام 1930م، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، كما درس في جامعة نيويورك دراسات عليا في القانون، وتخرج في جامعة هارفارد، كلية الحقوق، كامبريدج، ماساتشيوستس، ويتحدث اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

في عام 1962م، تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى عام 1986م، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:25 AM

الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني"

A A A
خالد علي - الرياض
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7,823

تُوفي فجر اليوم الثلاثاء وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق "أحمد زكي يماني"؛ (91 عاماً) في العاصمة البريطانية لندن، وستتم مواراة جثمانه في مقابر المعلاة بمكة المكرّمة.

وُلد أحمد زكي يماني؛ في مكة المكرّمة عام 1930م، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة، كما درس في جامعة نيويورك دراسات عليا في القانون، وتخرج في جامعة هارفارد، كلية الحقوق، كامبريدج، ماساتشيوستس، ويتحدث اللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

في عام 1962م، تولى منصب وزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في منصبه حتى عام 1986م، وهو أول أمين عام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك".

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