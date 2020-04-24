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"فهد بن أحمد" يهنّئ ‎القيادة الرشيدة والشعب السعودي بشهر ‎رمضان

نوّه بالعمل المتفاني الذي تبذله كافة الجهات لمواجهة جائحة كورونا

رفع رئيس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، الأمير فهد بن أحمد بن عبد العزيز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي والمقيمين على أرضه ولسائر الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة تمنّى الأمير فهد بن أحمد، من الله سبحانه وتعالى، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عزٍّ وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

ونوّه الأمير فهد بن أحمد إلى العمل المتفاني الذي تبذله الجهات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين، في هذه الظروف الحرجة لمواجهة جائحة كورونا، سائلًا الله تعالى في هذه الأيام أن يرفع هذا الجائحة عن العالم أجمع.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فهد بن أحمد" يهنّئ ‎القيادة الرشيدة والشعب السعودي بشهر ‎رمضان
سبق

رفع رئيس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، الأمير فهد بن أحمد بن عبد العزيز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي والمقيمين على أرضه ولسائر الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة تمنّى الأمير فهد بن أحمد، من الله سبحانه وتعالى، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عزٍّ وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

ونوّه الأمير فهد بن أحمد إلى العمل المتفاني الذي تبذله الجهات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين، في هذه الظروف الحرجة لمواجهة جائحة كورونا، سائلًا الله تعالى في هذه الأيام أن يرفع هذا الجائحة عن العالم أجمع.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
05:47 PM

"فهد بن أحمد" يهنّئ ‎القيادة الرشيدة والشعب السعودي بشهر ‎رمضان

نوّه بالعمل المتفاني الذي تبذله كافة الجهات لمواجهة جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، الأمير فهد بن أحمد بن عبد العزيز؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي والمقيمين على أرضه ولسائر الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة تمنّى الأمير فهد بن أحمد، من الله سبحانه وتعالى، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عزٍّ وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

ونوّه الأمير فهد بن أحمد إلى العمل المتفاني الذي تبذله الجهات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين، في هذه الظروف الحرجة لمواجهة جائحة كورونا، سائلًا الله تعالى في هذه الأيام أن يرفع هذا الجائحة عن العالم أجمع.

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