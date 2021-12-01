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بعد راحة 4 أيام .. النصر يفتح ملف مؤجلة الطائي قبل مواجهة الهلال

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، ملف مواجهة الطائي ، من خلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون خلال الأيام الـ4 الماضية، التي منحها لهم الجهاز الفني، بسبب توقف المنافسات لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

ويلتقي النصر نظيره الطائي، في حائل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 10 ديسمبر الجاري، قبل أن يواجه الهلال في 16 من الشهر ذاته، في لقاء مؤجل من الجولة 8.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد راحة 4 أيام .. النصر يفتح ملف مؤجلة الطائي قبل مواجهة الهلال
سبق

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، ملف مواجهة الطائي ، من خلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون خلال الأيام الـ4 الماضية، التي منحها لهم الجهاز الفني، بسبب توقف المنافسات لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

ويلتقي النصر نظيره الطائي، في حائل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 10 ديسمبر الجاري، قبل أن يواجه الهلال في 16 من الشهر ذاته، في لقاء مؤجل من الجولة 8.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:59 PM

بعد راحة 4 أيام .. النصر يفتح ملف مؤجلة الطائي قبل مواجهة الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، ملف مواجهة الطائي ، من خلال تدريباته، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون خلال الأيام الـ4 الماضية، التي منحها لهم الجهاز الفني، بسبب توقف المنافسات لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

ويلتقي النصر نظيره الطائي، في حائل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 10 ديسمبر الجاري، قبل أن يواجه الهلال في 16 من الشهر ذاته، في لقاء مؤجل من الجولة 8.

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