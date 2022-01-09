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خلال أسبوع.. أكثر من 5000 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ5.257 مستفيدًا، خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.642 فردًا، وقسم الطوارئ 829 مراجعًا، وقسم التوعية والتثقيف 858 فردًا، وعيادة الأطفال 540 فردًا، كما قدم قسم علاج الإصابات خدماته لـ641 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 392 مستفيدًا، والعيادة الوبائية 205 مستفيدين، وعيادة التغذية العلاجية 120 فردًا، وعيادة التحصين 27 مستفيدًا، والإحالة الطبية 3 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجرِيَ الفحص المخبري لـ3.342 مريضًا، وصُرِفت الأدوية لـ4.201 مستفيد، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.422 شخصًا، وقسم التوليد 22 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 18 حالة، وقسم التنويم حالة واحدة.

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خلال أسبوع.. أكثر من 5000 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة
سبق

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ5.257 مستفيدًا، خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.642 فردًا، وقسم الطوارئ 829 مراجعًا، وقسم التوعية والتثقيف 858 فردًا، وعيادة الأطفال 540 فردًا، كما قدم قسم علاج الإصابات خدماته لـ641 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 392 مستفيدًا، والعيادة الوبائية 205 مستفيدين، وعيادة التغذية العلاجية 120 فردًا، وعيادة التحصين 27 مستفيدًا، والإحالة الطبية 3 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجرِيَ الفحص المخبري لـ3.342 مريضًا، وصُرِفت الأدوية لـ4.201 مستفيد، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.422 شخصًا، وقسم التوليد 22 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 18 حالة، وقسم التنويم حالة واحدة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:54 PM

خلال أسبوع.. أكثر من 5000 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ5.257 مستفيدًا، خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.642 فردًا، وقسم الطوارئ 829 مراجعًا، وقسم التوعية والتثقيف 858 فردًا، وعيادة الأطفال 540 فردًا، كما قدم قسم علاج الإصابات خدماته لـ641 شخصًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 392 مستفيدًا، والعيادة الوبائية 205 مستفيدين، وعيادة التغذية العلاجية 120 فردًا، وعيادة التحصين 27 مستفيدًا، والإحالة الطبية 3 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجرِيَ الفحص المخبري لـ3.342 مريضًا، وصُرِفت الأدوية لـ4.201 مستفيد، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.422 شخصًا، وقسم التوليد 22 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 18 حالة، وقسم التنويم حالة واحدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

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