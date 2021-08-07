سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد الوفيات 613,658.
الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا
إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت الوفيات لـ 613,658
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد الوفيات 613,658.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا
إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت الوفيات لـ 613,658
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد الوفيات 613,658.