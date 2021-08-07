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الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا

إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:50 AM

الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا

إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏

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