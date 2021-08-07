سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏

الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-07 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 12:50 AM

الولايات المتحدة تسجّل 120,173 إصابة و700 وفاة بكورونا إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951 فيما وصلت ‏الوفيات لـ 613,658‏





A A A





3 مشاركة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 120,173 إصابة ‏جديدة و700 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,530,951، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 613,658.‏