وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.. اتحاد القدم يكمل تحضيراته لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

تقام خلال الفترة من 14ـ 30 أبريل الجاري

أكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم، جاهزيته لاستضافة مباريات المجموعات الأولى، والثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستقام خلال الفترة من 14 ـ 30 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تلقى الشهر الماضي موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة المملكة لمباريات المجموعات الأولى، الثالثة، والرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والتي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة؛ حيث تضم المجموعة الأولى أندية: (الهلال السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وآجمك الأوزبكي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي)، وتضم المجموعة الرابعة أندية: (النصر السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي التي ستقام اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض)، كما تستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أندية: (الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني).

ولم يدخر الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنذ صدور قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالموافقة على طلبه باستضافة مباريات المجموعات الثلاث، جهدًا من أجل استكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الفِرَق؛ حيث تعمل الأمانة العامة مع إدارات الاتحاد المختلفة، من أبرزها العلاقات العامة، والعلاقات الدولية، والإعلام والاتصال، ولجنة المراقبين والمنسقين، والحكام، والمالية، والمسابقات، والطبية، إضافة إلى باقي إدارات ولجان الاتحاد ذات العلاقة، في تجهيز جميع احتياجات الدخول الرسمي إلى المملكة وغيرها من الإجراءات والتنظيمات لتيسير وصول وإقامة المباريات.

وتعكس استضافة المجموعات الثلاث ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قدرة المملكة على استضافة هذه المباريات في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أحدثت أزمة في روزنامة المسابقات الدولية بشكل عام والآسيوية بشكل خاص؛ الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لإقامة مباريات المسابقة بطريقة البطولة المجمعة لكل مجموعة، وكان نصيب المملكة 3 من أصل 5 مجموعات تحتضنها غرب آسيا.

وينسق الاتحاد السعودي مع نظيره الآسيوي والجهات المعنية بشأن تنفيذ البروتوكول الصحي بكل دقة، بالإضافة إلى وضع خطة كاملة لتنقلات وإقامة الفِرَق المشاركة.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اكتمال جاهزية الاتحاد لاستقبال الفِرَق المشاركة في المجموعات الثلاث.

وقال القاسم: "الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة بالإضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمتابعة والجهد المستمرين من مجلس إدارة الاتحاد السعودي ممثلًا في رئيسه ياسر المسحل وجميع الأعضاء؛ كانا مفتاح ثقة الاتحاد الآسيوي في استضافة 3 مجموعات؛ مؤكدًا استعداد المملكة بشكل كامل لاستضافة البعثات الآسيوية، وسط إجراءات طبية واحترازية عالية، إضافة إلى منشآتها الرياضية وكوادرها الوطنية الشابة التي تسعى لمواصلة النجاح في الاستضافات الرياضية.

وعَدَّ الأمين العام للاتحاد السعودي الحصول على حق استضافة ثلاث مجموعات من أصل خمس، أمرًا إيجابيًّا ودلالة واضحة على المكانة الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد السعودي في القارة الآسيوية؛ مقدمًا شكره لجميع منسوبي الاتحاد الآسيوي وعلى رأسهم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.