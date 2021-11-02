النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة"

نفّذته اللجنة المعنية ميدانيًا حرصًا على ضمان الأمن والسلامة

باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.

ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.

وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.

وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.

وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة"
سبق

باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.

ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.

وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.

وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.

وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:23 PM

تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة"

نفّذته اللجنة المعنية ميدانيًا حرصًا على ضمان الأمن والسلامة

A A A
محمد الزامل - الرياض
0
2,931

باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.

ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.

وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.

وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.

وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة