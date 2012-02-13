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"بلينكين": أمريكا متوافقة مع بريطانيا على تكبيد روسيا ثمنًا باهظًا إذا غزت أوكرانيا

تنسيق بين واشنطن وحلفائها في أوروبا حول الأزمة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة وبريطانيا متوافقتان على ضمان أن تتحمل روسيا تكلفة باهظة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال "بلينكن": "إن أي قرار تتخذه واشنطن في أوروبا سيكون بالتشاور مع حلفائها وشركائها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أنه بحث مع نظيرته البريطانية ليزا تروس ضرورة استمرار الجهود الدولية سعيًا إلى حوار هادف مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة بما يؤدي إلى حل دبلوماسي.

أوروبا أميركا بريطانيا روسيا أوكرانيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكين": أمريكا متوافقة مع بريطانيا على تكبيد روسيا ثمنًا باهظًا إذا غزت أوكرانيا
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة وبريطانيا متوافقتان على ضمان أن تتحمل روسيا تكلفة باهظة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال "بلينكن": "إن أي قرار تتخذه واشنطن في أوروبا سيكون بالتشاور مع حلفائها وشركائها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أنه بحث مع نظيرته البريطانية ليزا تروس ضرورة استمرار الجهود الدولية سعيًا إلى حوار هادف مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة بما يؤدي إلى حل دبلوماسي.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
09:33 PM

"بلينكين": أمريكا متوافقة مع بريطانيا على تكبيد روسيا ثمنًا باهظًا إذا غزت أوكرانيا

تنسيق بين واشنطن وحلفائها في أوروبا حول الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,895

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة وبريطانيا متوافقتان على ضمان أن تتحمل روسيا تكلفة باهظة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وقال "بلينكن": "إن أي قرار تتخذه واشنطن في أوروبا سيكون بالتشاور مع حلفائها وشركائها"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أنه بحث مع نظيرته البريطانية ليزا تروس ضرورة استمرار الجهود الدولية سعيًا إلى حوار هادف مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة بما يؤدي إلى حل دبلوماسي.

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