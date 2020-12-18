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"السديس" يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوي

تتسع لـ١٢٠ ألف عبوة ويتم تبريدها خلال 180 دقيقة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الخميس، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس وكالة شؤون المسجد النبوي زمزم المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوي
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الخميس، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
12:30 AM

"السديس" يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوي

تتسع لـ١٢٠ ألف عبوة ويتم تبريدها خلال 180 دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الخميس، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.

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