"السديس" يدشن وحدة تبريد "ماء زمزم" بوكالة المسجد النبوي

تتسع لـ١٢٠ ألف عبوة ويتم تبريدها خلال 180 دقيقة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الخميس، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.



وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.