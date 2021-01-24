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خبيرة: قلبك في خطر بسبب نقص هذا العنصر.. لا عليك اهتم بهذه الأطعمة

قالت: مضاد قوي للأكسدة ويمنع تلف الحمض النووي ويعزز منظومة المناعة

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا ريل، أهمية عنصر السيلينيوم للجسم، مشيرةً إلى أن نقصه هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب.

وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن السيلينيوم يلعب دورًا مهمًّا في عمل أعضاء الجسم البشري.

وتقول: "السيلينيوم، مضاد قوي للأكسدة، وقادر على منع تلف الحمض النووي، ويضمن تعزيز منظومة المناعة وتدمير الخلايا السرطانية، كما يساعد على وقف الالتهابات في الجسم، وتخفيض مؤشر الالتهابات CRP (بروتين C التفاعلي)، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وتابعت: "وفقًا لنتائج الدراسات العلمية، نقص السيلينيوم في الدم هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب، وإن نظرية الجذور الحرة تؤكد ذلك".

وتضيف: "يمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم في الجسم، إلى أمراض مثل التهاب الغدة الدرقية المزمن، وخمول الغدة الدرقية، كما اكتشف العلماء نقص مستواه لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر، وأن استخدامه بجرعة علاجية يحسن حالتهم، والسيلينيوم مضاد للزرنيخ، ويحمي الجسم من تأثير الكادميوم والرصاص والثاليوم والزئبق، ومن ميزاته تنشيط فيتامين C وفيتامين E ويتحد معهما ومع الزنك، وهو ما يعزز عملها".

وتشير الخبيرة إلى أن الجوز البرازيلي والمحار والمأكولات البحرية والبيض والسردين هي مواد غنية بالسيلينيوم.

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خبيرة: قلبك في خطر بسبب نقص هذا العنصر.. لا عليك اهتم بهذه الأطعمة
سبق

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا ريل، أهمية عنصر السيلينيوم للجسم، مشيرةً إلى أن نقصه هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب.

وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن السيلينيوم يلعب دورًا مهمًّا في عمل أعضاء الجسم البشري.

وتقول: "السيلينيوم، مضاد قوي للأكسدة، وقادر على منع تلف الحمض النووي، ويضمن تعزيز منظومة المناعة وتدمير الخلايا السرطانية، كما يساعد على وقف الالتهابات في الجسم، وتخفيض مؤشر الالتهابات CRP (بروتين C التفاعلي)، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وتابعت: "وفقًا لنتائج الدراسات العلمية، نقص السيلينيوم في الدم هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب، وإن نظرية الجذور الحرة تؤكد ذلك".

وتضيف: "يمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم في الجسم، إلى أمراض مثل التهاب الغدة الدرقية المزمن، وخمول الغدة الدرقية، كما اكتشف العلماء نقص مستواه لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر، وأن استخدامه بجرعة علاجية يحسن حالتهم، والسيلينيوم مضاد للزرنيخ، ويحمي الجسم من تأثير الكادميوم والرصاص والثاليوم والزئبق، ومن ميزاته تنشيط فيتامين C وفيتامين E ويتحد معهما ومع الزنك، وهو ما يعزز عملها".

وتشير الخبيرة إلى أن الجوز البرازيلي والمحار والمأكولات البحرية والبيض والسردين هي مواد غنية بالسيلينيوم.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:26 PM

خبيرة: قلبك في خطر بسبب نقص هذا العنصر.. لا عليك اهتم بهذه الأطعمة

قالت: مضاد قوي للأكسدة ويمنع تلف الحمض النووي ويعزز منظومة المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة إيرينا ريل، أهمية عنصر السيلينيوم للجسم، مشيرةً إلى أن نقصه هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب.

وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن السيلينيوم يلعب دورًا مهمًّا في عمل أعضاء الجسم البشري.

وتقول: "السيلينيوم، مضاد قوي للأكسدة، وقادر على منع تلف الحمض النووي، ويضمن تعزيز منظومة المناعة وتدمير الخلايا السرطانية، كما يساعد على وقف الالتهابات في الجسم، وتخفيض مؤشر الالتهابات CRP (بروتين C التفاعلي)، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وتابعت: "وفقًا لنتائج الدراسات العلمية، نقص السيلينيوم في الدم هو أحد الأسباب الشائعة للإصابة بمرض نقص تروية القلب، وإن نظرية الجذور الحرة تؤكد ذلك".

وتضيف: "يمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم في الجسم، إلى أمراض مثل التهاب الغدة الدرقية المزمن، وخمول الغدة الدرقية، كما اكتشف العلماء نقص مستواه لدى الأشخاص الذين يعانون من ألزهايمر، وأن استخدامه بجرعة علاجية يحسن حالتهم، والسيلينيوم مضاد للزرنيخ، ويحمي الجسم من تأثير الكادميوم والرصاص والثاليوم والزئبق، ومن ميزاته تنشيط فيتامين C وفيتامين E ويتحد معهما ومع الزنك، وهو ما يعزز عملها".

وتشير الخبيرة إلى أن الجوز البرازيلي والمحار والمأكولات البحرية والبيض والسردين هي مواد غنية بالسيلينيوم.

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