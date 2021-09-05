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قطر تعلن عن تسيير رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان

وصول طائرة تحمل إمدادات طبية وأغذية لكابول

أعلنت قطر اليوم (الأحد)، أنها ستسيّر رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير إمدادات تحتاج إليها بشدة في أعقاب توقف جانب كبير من المساعدات الغربية بسبب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن طائرة تحمل إمدادات طبية ومواد غذائية وصلت إلى كابول أمس، وأن السفير القطري لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين كان في استقبالها لدى وصولها، وفقاً لـ"رويترز".

وساعدت قطر في إعادة فتح المطار الذي أغلق عدة أيام بعد انتهاء الجسر الجوي، الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها، وبعض المواطنين الأفغان، ورعايا دول أخرى الشهر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قطر تعلن عن تسيير رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان
سبق

أعلنت قطر اليوم (الأحد)، أنها ستسيّر رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير إمدادات تحتاج إليها بشدة في أعقاب توقف جانب كبير من المساعدات الغربية بسبب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن طائرة تحمل إمدادات طبية ومواد غذائية وصلت إلى كابول أمس، وأن السفير القطري لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين كان في استقبالها لدى وصولها، وفقاً لـ"رويترز".

وساعدت قطر في إعادة فتح المطار الذي أغلق عدة أيام بعد انتهاء الجسر الجوي، الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها، وبعض المواطنين الأفغان، ورعايا دول أخرى الشهر الماضي.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
04:13 PM

قطر تعلن عن تسيير رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان

وصول طائرة تحمل إمدادات طبية وأغذية لكابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قطر اليوم (الأحد)، أنها ستسيّر رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوفير إمدادات تحتاج إليها بشدة في أعقاب توقف جانب كبير من المساعدات الغربية بسبب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن طائرة تحمل إمدادات طبية ومواد غذائية وصلت إلى كابول أمس، وأن السفير القطري لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين كان في استقبالها لدى وصولها، وفقاً لـ"رويترز".

وساعدت قطر في إعادة فتح المطار الذي أغلق عدة أيام بعد انتهاء الجسر الجوي، الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها، وبعض المواطنين الأفغان، ورعايا دول أخرى الشهر الماضي.

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