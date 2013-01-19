تكريم رجال أمن كشفوا غموض قضايا جنائية بالرياض

بتوجيه مدير الأمن العام.. و"المجيول" نقل لهم شكره وتقديره

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول عدداً من منسوبي شرطة منطقة الرياض ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً، ونقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمن بهذه المناسبة نائب مدير شرطة منطقة الرياض لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي شرطة منطقة الرياض، ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.