النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الكرواتي" راكيتيتش إلى إشبيلية.. بمبلغ  (1.5 مليون يورو) و9 ملايين مكافآت

بعد 6 أعوام في صفوف برشلونة ولتعويض رحيل "بانيغا" المنتقل للشباب السعودي

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان له: "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، بمبلغ وقدره 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".
وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 أعوام في صفوف فريق برشلونة.
وعزز راكيتيتش (32 عامًا) سجله مع برشلونة، حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس إسبانيا أربع مرات أيضاً، وكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات، وكأس العالم للأندية عام 2015، وكأس السوبر الأوروبية عام 2015.
ويعود راكيتيتش إلى النادي إشبيلية الذي أمضى معه ثلاث مواسم من (2011-2014)، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا المنتقل إلى صفوف الشباب السعودي.

نادي برشلونة الدوري الإسباني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الكرواتي" راكيتيتش إلى إشبيلية.. بمبلغ  (1.5 مليون يورو) و9 ملايين مكافآت
سبق

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان له: "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، بمبلغ وقدره 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".
وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 أعوام في صفوف فريق برشلونة.
وعزز راكيتيتش (32 عامًا) سجله مع برشلونة، حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس إسبانيا أربع مرات أيضاً، وكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات، وكأس العالم للأندية عام 2015، وكأس السوبر الأوروبية عام 2015.
ويعود راكيتيتش إلى النادي إشبيلية الذي أمضى معه ثلاث مواسم من (2011-2014)، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا المنتقل إلى صفوف الشباب السعودي.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
07:34 PM

"الكرواتي" راكيتيتش إلى إشبيلية.. بمبلغ  (1.5 مليون يورو) و9 ملايين مكافآت

بعد 6 أعوام في صفوف برشلونة ولتعويض رحيل "بانيغا" المنتقل للشباب السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
226

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان له: "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، بمبلغ وقدره 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".
وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 أعوام في صفوف فريق برشلونة.
وعزز راكيتيتش (32 عامًا) سجله مع برشلونة، حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس إسبانيا أربع مرات أيضاً، وكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات، وكأس العالم للأندية عام 2015، وكأس السوبر الأوروبية عام 2015.
ويعود راكيتيتش إلى النادي إشبيلية الذي أمضى معه ثلاث مواسم من (2011-2014)، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا المنتقل إلى صفوف الشباب السعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,622
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة