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شركات التأمين ستتحمل معظم خسائر انفجار ميناء بيروت

يتركز معظمها على تعويضات الأضرار

ذكرت مصادر في قطاع التأمين اليوم (الخميس)، أن من المتوقع أن تمتص شركات التأمين بالشرق الأوسط، جزءًا كبيرًا من الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي، وأن تكون لويدز لندن ولاعبون عالميون آخرون أقل انكشافًا على الخسائر.

وأضافت أن قسمًا كبيرًا من الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه.

من ناحيته بيّن مصدر بسوق لويدز في لندن، أن الجزء الأكبر من الانكشاف سيكون من ناحية أضرار المباني.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المخاطر قد تغطيها الأسواق المحلية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين في دبي.

وأعلن مسؤول لبناني أنه يتوقع خسائر تصل إلى 15 مليار دولار جراء الانفجار، لكن مصادر في قطاع التأمين تتوقع أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها ثلاثة مليارات دولار فقط، معظمها في العقارات.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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شركات التأمين ستتحمل معظم خسائر انفجار ميناء بيروت
سبق

ذكرت مصادر في قطاع التأمين اليوم (الخميس)، أن من المتوقع أن تمتص شركات التأمين بالشرق الأوسط، جزءًا كبيرًا من الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي، وأن تكون لويدز لندن ولاعبون عالميون آخرون أقل انكشافًا على الخسائر.

وأضافت أن قسمًا كبيرًا من الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه.

من ناحيته بيّن مصدر بسوق لويدز في لندن، أن الجزء الأكبر من الانكشاف سيكون من ناحية أضرار المباني.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المخاطر قد تغطيها الأسواق المحلية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين في دبي.

وأعلن مسؤول لبناني أنه يتوقع خسائر تصل إلى 15 مليار دولار جراء الانفجار، لكن مصادر في قطاع التأمين تتوقع أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها ثلاثة مليارات دولار فقط، معظمها في العقارات.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:21 PM

شركات التأمين ستتحمل معظم خسائر انفجار ميناء بيروت

يتركز معظمها على تعويضات الأضرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر في قطاع التأمين اليوم (الخميس)، أن من المتوقع أن تمتص شركات التأمين بالشرق الأوسط، جزءًا كبيرًا من الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي، وأن تكون لويدز لندن ولاعبون عالميون آخرون أقل انكشافًا على الخسائر.

وأضافت أن قسمًا كبيرًا من الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه.

من ناحيته بيّن مصدر بسوق لويدز في لندن، أن الجزء الأكبر من الانكشاف سيكون من ناحية أضرار المباني.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المخاطر قد تغطيها الأسواق المحلية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين في دبي.

وأعلن مسؤول لبناني أنه يتوقع خسائر تصل إلى 15 مليار دولار جراء الانفجار، لكن مصادر في قطاع التأمين تتوقع أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها ثلاثة مليارات دولار فقط، معظمها في العقارات.

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