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"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال الـ24 ساعة.. روسيا تسجّل 23 ألف إصابة جديدة و454 وفاة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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خلال الـ24 ساعة.. روسيا تسجّل 23 ألف إصابة جديدة و454 وفاة بكورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
03:24 PM

خلال الـ24 ساعة.. روسيا تسجّل 23 ألف إصابة جديدة و454 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 23652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3355794 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجل 454 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 60911 حالة.

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