النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1626 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1389 إصابة

"الزعاق" مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة

موسم يسمى بـ"القويظة"، وهو ما يُعرف بأول سهيل

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن نهاية الشتاء الشديد "تطليع" النخيل، ونهاية القيظ الشديد "جداد" النخيل، وهناك صيف وقيظ، الصيف بداية الحر، والقيظ شدة الحر، والقيظ موسمين، "قدحة" القيظ"، وهي ما يسمى بالجوزاء الأولى والثانية، وجمرة القيظ وهي ما يسمى بالمرزم والكليبين، وإذا انتهى المرزم والكليبين فالقيظ وشدة الحرارة تنتهي.

وأضاف: تبقى علينا 15 يوماً وينتهي موسم القيظ، ويدخل موسم "القويظة"، وهو ما يُعرف بأول سهيل، والقويظة هي تصغير للقيظ، بمعنى أن حرارته أخف من حرارة القيظ.

وتابع: مطر الصيف يسمى "مراويح"، ومطر القيظ يسمى "مهاريف"، ومطر القويظة يسمى الدفين؛ وذلك لأنه يدفن الأرض بالمياه، وفي حال دخل علينا نجم آخر من نجوم سهيل، يسمى المطر مطراً خريفاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزعاق" مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن نهاية الشتاء الشديد "تطليع" النخيل، ونهاية القيظ الشديد "جداد" النخيل، وهناك صيف وقيظ، الصيف بداية الحر، والقيظ شدة الحر، والقيظ موسمين، "قدحة" القيظ"، وهي ما يسمى بالجوزاء الأولى والثانية، وجمرة القيظ وهي ما يسمى بالمرزم والكليبين، وإذا انتهى المرزم والكليبين فالقيظ وشدة الحرارة تنتهي.

وأضاف: تبقى علينا 15 يوماً وينتهي موسم القيظ، ويدخل موسم "القويظة"، وهو ما يُعرف بأول سهيل، والقويظة هي تصغير للقيظ، بمعنى أن حرارته أخف من حرارة القيظ.

وتابع: مطر الصيف يسمى "مراويح"، ومطر القيظ يسمى "مهاريف"، ومطر القويظة يسمى الدفين؛ وذلك لأنه يدفن الأرض بالمياه، وفي حال دخل علينا نجم آخر من نجوم سهيل، يسمى المطر مطراً خريفاً.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:20 PM

"الزعاق" مبشراً: 15 يوماً وينتهي موسم الحرارة الشديدة

موسم يسمى بـ"القويظة"، وهو ما يُعرف بأول سهيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,159

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن نهاية الشتاء الشديد "تطليع" النخيل، ونهاية القيظ الشديد "جداد" النخيل، وهناك صيف وقيظ، الصيف بداية الحر، والقيظ شدة الحر، والقيظ موسمين، "قدحة" القيظ"، وهي ما يسمى بالجوزاء الأولى والثانية، وجمرة القيظ وهي ما يسمى بالمرزم والكليبين، وإذا انتهى المرزم والكليبين فالقيظ وشدة الحرارة تنتهي.

وأضاف: تبقى علينا 15 يوماً وينتهي موسم القيظ، ويدخل موسم "القويظة"، وهو ما يُعرف بأول سهيل، والقويظة هي تصغير للقيظ، بمعنى أن حرارته أخف من حرارة القيظ.

وتابع: مطر الصيف يسمى "مراويح"، ومطر القيظ يسمى "مهاريف"، ومطر القويظة يسمى الدفين؛ وذلك لأنه يدفن الأرض بالمياه، وفي حال دخل علينا نجم آخر من نجوم سهيل، يسمى المطر مطراً خريفاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,406

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة