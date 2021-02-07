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"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"

ستتمكن عبرها من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد التي قمت بتخزينها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت ميزة "استثنائية" تعمل على نظامي "أندرويد" و"آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أطلق ميزة "الملء التلقائي" لكلمات المرور عبر "أندرويد" و"آي أو إس"، من خلال تطبيق "أوثينتاكتور".

ويسمح التطبيق الجديد بحفظ كلمات مرور المستخدم في كل الأجهزة الخاصة به والحسابات المتنوعة أيًّا كان نوع الجهاز الذكي.

وستتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد، التي قمت بتخزينها على المتصفح "مايكروسوفت إيدج"، ولن تحتاج بعدها إلى تسجيل الدخول إلى أي حسابات خاصة بك.

وسيكون لزامًا عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق، ليقوم التطبيق بعمل المزامنة لكل الحسابات الخاصة بك؛ ليقوم لك بالملء التلقائي لكلمات المرور.

وقدّمت مايكروسوفت امتدادًا للملء التلقائي لكلمات المرور لمتصفح "غوغل كروم" وكل المتصفحات الأخرى.

شركة مايكروسوفت الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت ميزة "استثنائية" تعمل على نظامي "أندرويد" و"آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أطلق ميزة "الملء التلقائي" لكلمات المرور عبر "أندرويد" و"آي أو إس"، من خلال تطبيق "أوثينتاكتور".

ويسمح التطبيق الجديد بحفظ كلمات مرور المستخدم في كل الأجهزة الخاصة به والحسابات المتنوعة أيًّا كان نوع الجهاز الذكي.

وستتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد، التي قمت بتخزينها على المتصفح "مايكروسوفت إيدج"، ولن تحتاج بعدها إلى تسجيل الدخول إلى أي حسابات خاصة بك.

وسيكون لزامًا عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق، ليقوم التطبيق بعمل المزامنة لكل الحسابات الخاصة بك؛ ليقوم لك بالملء التلقائي لكلمات المرور.

وقدّمت مايكروسوفت امتدادًا للملء التلقائي لكلمات المرور لمتصفح "غوغل كروم" وكل المتصفحات الأخرى.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:45 AM

"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون"

ستتمكن عبرها من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد التي قمت بتخزينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أطلقت ميزة "استثنائية" تعمل على نظامي "أندرويد" و"آيفون".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مايكروسوفت أطلق ميزة "الملء التلقائي" لكلمات المرور عبر "أندرويد" و"آي أو إس"، من خلال تطبيق "أوثينتاكتور".

ويسمح التطبيق الجديد بحفظ كلمات مرور المستخدم في كل الأجهزة الخاصة به والحسابات المتنوعة أيًّا كان نوع الجهاز الذكي.

وستتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاعتماد، التي قمت بتخزينها على المتصفح "مايكروسوفت إيدج"، ولن تحتاج بعدها إلى تسجيل الدخول إلى أي حسابات خاصة بك.

وسيكون لزامًا عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق، ليقوم التطبيق بعمل المزامنة لكل الحسابات الخاصة بك؛ ليقوم لك بالملء التلقائي لكلمات المرور.

وقدّمت مايكروسوفت امتدادًا للملء التلقائي لكلمات المرور لمتصفح "غوغل كروم" وكل المتصفحات الأخرى.

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