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الفرسة "أفالينا" للقحطاني تخطف كأس وزارة المالية بحفل سباق الفروسية الـ53

إسطبل السعادة يحصد جائزة تحدي سباقات الخيل بفوز "قربة" بالشوط العاشر

توَّج خالد العشري، مشرف العلاقات العامة والمراسم بنادي سباقات الخيل، خالد بن مشرف القحطاني بكأس وزارة المالية عقب فوز الفرسة "أفالينا" بالمركز الأول للشوط الحادي عشر (الأخير) في حفل سباق الفروسية رقم 53، الذي أُقيم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

وتفصيلاً، سلَّم العشري إسطبل السعادة جائزة تحدي نادي سباقات الخيل عقب فوز الفرسة "قربة" بالمركز الأول للشوط العاشر، وسلَّم يوسف محمد الطريف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "روك ساوند" بالمركز الأول للشوط التاسع.

وفي بقية الأشواط حصل الجواد "فز" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المركز الأول في الشوط الأول، فيما حققت الفرسة "متضرعة" لخالد حمدان الفوزان المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث خطف الجواد "رغدان" للشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركز الأول، وجاءت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري في المركز الأول للشوط الرابع، وحقق الجواد "نعومك" لعبدالعزيز صالح الشاوي أولوية الشوط الخامس.

واستمرت الإثارة في الشوط السادس؛ إذ حقق الجواد "تواق الخالدية" لإسطبلات الخالدية المركز الأول، وجاء الجواد "بسول" للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "تفاقيد الله" لطارق محمد الدقيلان أولاً في الشوط الثامن.

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الفرسة "أفالينا" للقحطاني تخطف كأس وزارة المالية بحفل سباق الفروسية الـ53
سبق

توَّج خالد العشري، مشرف العلاقات العامة والمراسم بنادي سباقات الخيل، خالد بن مشرف القحطاني بكأس وزارة المالية عقب فوز الفرسة "أفالينا" بالمركز الأول للشوط الحادي عشر (الأخير) في حفل سباق الفروسية رقم 53، الذي أُقيم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

وتفصيلاً، سلَّم العشري إسطبل السعادة جائزة تحدي نادي سباقات الخيل عقب فوز الفرسة "قربة" بالمركز الأول للشوط العاشر، وسلَّم يوسف محمد الطريف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "روك ساوند" بالمركز الأول للشوط التاسع.

وفي بقية الأشواط حصل الجواد "فز" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المركز الأول في الشوط الأول، فيما حققت الفرسة "متضرعة" لخالد حمدان الفوزان المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث خطف الجواد "رغدان" للشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركز الأول، وجاءت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري في المركز الأول للشوط الرابع، وحقق الجواد "نعومك" لعبدالعزيز صالح الشاوي أولوية الشوط الخامس.

واستمرت الإثارة في الشوط السادس؛ إذ حقق الجواد "تواق الخالدية" لإسطبلات الخالدية المركز الأول، وجاء الجواد "بسول" للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "تفاقيد الله" لطارق محمد الدقيلان أولاً في الشوط الثامن.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:46 AM

الفرسة "أفالينا" للقحطاني تخطف كأس وزارة المالية بحفل سباق الفروسية الـ53

إسطبل السعادة يحصد جائزة تحدي سباقات الخيل بفوز "قربة" بالشوط العاشر

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نافل السبيعي - الرياض
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توَّج خالد العشري، مشرف العلاقات العامة والمراسم بنادي سباقات الخيل، خالد بن مشرف القحطاني بكأس وزارة المالية عقب فوز الفرسة "أفالينا" بالمركز الأول للشوط الحادي عشر (الأخير) في حفل سباق الفروسية رقم 53، الذي أُقيم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

وتفصيلاً، سلَّم العشري إسطبل السعادة جائزة تحدي نادي سباقات الخيل عقب فوز الفرسة "قربة" بالمركز الأول للشوط العاشر، وسلَّم يوسف محمد الطريف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد "روك ساوند" بالمركز الأول للشوط التاسع.

وفي بقية الأشواط حصل الجواد "فز" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المركز الأول في الشوط الأول، فيما حققت الفرسة "متضرعة" لخالد حمدان الفوزان المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث خطف الجواد "رغدان" للشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركز الأول، وجاءت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري في المركز الأول للشوط الرابع، وحقق الجواد "نعومك" لعبدالعزيز صالح الشاوي أولوية الشوط الخامس.

واستمرت الإثارة في الشوط السادس؛ إذ حقق الجواد "تواق الخالدية" لإسطبلات الخالدية المركز الأول، وجاء الجواد "بسول" للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، وحل الجواد "تفاقيد الله" لطارق محمد الدقيلان أولاً في الشوط الثامن.

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