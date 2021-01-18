أسعار النفط تتراجع.. "برنت" عند 54.73 دولار للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.6%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مواصلة خسائرها المسجلة خلال الأسبوع الماضي مع تلاشي الدعم الذي قدّمته البيانات الإيجابية المتعلقة بمستويات الإنتاج داخل "أوبك+" والطلب على الخام في الصين.

كما تتجه الأنظار إلى حفل تنصيب "جو بايدن"؛ رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من يناير وانتهاء فترة ولاية "دونالد ترامب"؛ رسمياً، وكذلك إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الاقتصاد، في ظل أزمته مع جائحة "كورونا".

وفيما يتعلق بمستجدات "كورونا" في الصين، لا يزال هناك أكثر من 28 مليون شخص قيد إجراءات الإغلاق تزامناً مع ارتفاع الإصابات الجديدة في بعض الأقاليم.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.7%، إلى 54.73 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.6% عند 52.07 دولار للبرميل.