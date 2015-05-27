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مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه

بعد إعلان "غويتا" عن تجريدهما من صلاحياتهما

استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه
سبق

استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
12:39 AM

مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه

بعد إعلان "غويتا" عن تجريدهما من صلاحياتهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.

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