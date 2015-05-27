وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-27 استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما. وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو. وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 12:39 AM

مالي.. استقالة الرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه بعد إعلان "غويتا" عن تجريدهما من صلاحياتهما





A A A





1 مشاركة

استقال رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ورئيس الحكومة في مالي مختار وان من منصبيهما.

وأفاد بابا سيسي المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا بأن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر "كاتي" العسكري قرب العاصمة باماكو.

وتأتي الاستقالة، بعد إعلان نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا أمس بالتلفزيون الرسمي عن تجريد الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة من صلاحياتهما، مبررًا ذلك بانتهاكهما المرحلة الانتقالية.