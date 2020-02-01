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سُحب عابرة والرياض قد تكون ماطرة .. "المسند": النهار يزداد دقيقة يومياً

فيما توقّعت "الأرصاد" رياحاً مُثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، سُحباً عابرة قد تكون ماطرة على أجزاءٍ من #الشرقية و #الرياض، في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من #جازان #عسير #الباحة.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشرة الأخير من فبراير وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقّعت أن تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سُحب رعديّة على منطقتَي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

الأرصاد سحب ممطرة رياح حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سُحب عابرة والرياض قد تكون ماطرة .. "المسند": النهار يزداد دقيقة يومياً
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، سُحباً عابرة قد تكون ماطرة على أجزاءٍ من #الشرقية و #الرياض، في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من #جازان #عسير #الباحة.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشرة الأخير من فبراير وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقّعت أن تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سُحب رعديّة على منطقتَي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:43 AM

سُحب عابرة والرياض قد تكون ماطرة .. "المسند": النهار يزداد دقيقة يومياً

فيما توقّعت "الأرصاد" رياحاً مُثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، سُحباً عابرة قد تكون ماطرة على أجزاءٍ من #الشرقية و #الرياض، في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من #جازان #عسير #الباحة.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر حتى العشرة الأخير من فبراير وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقّعت أن تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سُحب رعديّة على منطقتَي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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