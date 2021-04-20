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المسند يتوقع: الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر

شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا ومن لديه حجوزات يعتمد

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وقال عبر حسابه في تويتر: يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مُكث.

وتابع أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021

وأردف: من لديه حجوزات ومناسبات؛ أرى أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.

الدكتور عبدالله المسند عيد الفطر المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يتوقع: الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وقال عبر حسابه في تويتر: يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مُكث.

وتابع أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021

وأردف: من لديه حجوزات ومناسبات؛ أرى أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
07:03 PM

المسند يتوقع: الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر

شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا ومن لديه حجوزات يعتمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وقال عبر حسابه في تويتر: يوم 29 رمضان (11 مايو) سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10:00م من اليوم نفسه، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مُكث.

وتابع أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، ويكون يوم الخميس هو يوم العيد الموافق 13 مايو 2021

وأردف: من لديه حجوزات ومناسبات؛ أرى أن يعتمد تمام شهريْ شعبان ورمضان 30 يومًا.

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