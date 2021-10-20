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رغم عدائه للنظام السوري.. "أردوغان" يبحث انتشار قوات الأسد في "المنطقة الآمنة"

هدد الأكراد بتحطيم رؤوسهم

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، أنه سيناقش انتشار قوات النظام السوري في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، رغم عداء "أردوغان" المعلن لنظام بشار الأسد.

وخلال مراسم افتتاح في إقليم قيصري في وسط البلاد، هدد "أردوغان" بأن "تركيا ستحطم رؤوس المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا من المنطقة في غضون مهلة الخمسة أيام المحددة لهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وسيزور "أردوغان" منتجع سوتشي لإجراء محادثات مع "بوتين" بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.

تركيا الرئيس التركي أردوغان سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم عدائه للنظام السوري.. "أردوغان" يبحث انتشار قوات الأسد في "المنطقة الآمنة"
سبق

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، أنه سيناقش انتشار قوات النظام السوري في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، رغم عداء "أردوغان" المعلن لنظام بشار الأسد.

وخلال مراسم افتتاح في إقليم قيصري في وسط البلاد، هدد "أردوغان" بأن "تركيا ستحطم رؤوس المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا من المنطقة في غضون مهلة الخمسة أيام المحددة لهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وسيزور "أردوغان" منتجع سوتشي لإجراء محادثات مع "بوتين" بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:26 PM

رغم عدائه للنظام السوري.. "أردوغان" يبحث انتشار قوات الأسد في "المنطقة الآمنة"

هدد الأكراد بتحطيم رؤوسهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، أنه سيناقش انتشار قوات النظام السوري في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، رغم عداء "أردوغان" المعلن لنظام بشار الأسد.

وخلال مراسم افتتاح في إقليم قيصري في وسط البلاد، هدد "أردوغان" بأن "تركيا ستحطم رؤوس المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا من المنطقة في غضون مهلة الخمسة أيام المحددة لهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وسيزور "أردوغان" منتجع سوتشي لإجراء محادثات مع "بوتين" بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها.

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